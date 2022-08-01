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Міноборони України через суд вимагає від "Акордбанку" стягнення банківських гарантій в угоді з закупівлі мастил

Міноборони України через суд вимагає від "Акордбанку" стягнення банківських гарантій в угоді з закупівлі мастил

Київ • УНН

 • 176967 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністерство оборони України подало позов до суду щодо стягнення з «Акордбанку» майже 650 тисяч гривень банківських гарантій. Про це йдеться в Ухвалі Господарського суду Києва, передає УНН.

Деталі

Кошти, які вимагає Міноборони, є сумою гарантій в рамках угоди із закупівлі мастильних засобів з ТОВ «Міроіл». Акціонером Аккордбанку є Данило Волинець, чоловік посла України в США Оксани Маркарової.

«Міністерство оборони України звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» про стягнення 644106,06 грн суми банківської гарантії від 12.08.2020 року. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі», - йдеться в Ухвалі.

Компанію «Міроіл», гарантом якої виступив Аккордбанк в рамках тендеру на постачання моторних олив, відносять до сферу впливу російської нафтової компанії.

Компанія стала відома у зв’язку з розслідуванням багатомільйонної оборудки із закупівлі неякісних паливно-мастильних матеріалів. Так, правоохоронці заявили про розкрадання у 145 млн грн.

Наразі судова справа про стягнення з банку суми гарантій на користь Міноборони, відповідно до інформації з Реєстру судових рішень, перебуває у процесі розгляду.

Додамо, до банку неодноразово виникали питання у регулятора.

Зокрема, НБУ знайшов порушення у сфері фінмоніторингу. «Акордбанк» не перевіряв клієнтів, які є "політично значущими особами". У банку також верифікували документ, який був недійсним. Також Нацбанк наклав штраф за те, що банк не надав інформацію про валютні операції з переказу коштів в іноземній валюті та гривні щодо операцій з нерезидентами.

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