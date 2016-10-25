Минобороны США: международная коалиция готовится к операции против исламистов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что международная коалиция готовится к началу операции по восстановлению контроля над сирийский городом Ракка, захваченным группировкой "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
По словам Э.Картера, операция по освобождению Ракка будет совпадать по времени с началом операции в иракском Мосуле, который тоже контролирует группировка "Исламское государство".
"Они будут совпадать по времени. Это является частью нашего плана, к которому мы готовимся ", - сказал Э.Картер 25 октября на пресс-конференции в Париже после встречи с министрами обороны 13 стран, участвующих в коалиции против исламистов.
При этом Э.Картер не сказал, когда именно начнется операция по освобождению Ракка.
Его заявление прозвучало в то время, когда иракские войска подошли к Мосулу, что остается последним очагом исламистов в этой стране.
Ожидается, что кампания по восстановлению контроля над Мосулом, которая началась несколько дней назад, может длиться несколько недель или даже месяцев.