Міноборони США: міжнародна коаліція готується до операції проти ісламістів у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністр оборони США Ештон Картер заявив, що міжнародна коаліція готується до початку операції з відновлення контролю над сирійський містом Ракка, захопленим угрупованням “Ісламська держава”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
За словами Е.Картера, операція з відбиття Ракки збігатиметься у часі з початком операції в іракському Мосулі, що теж контролює угруповання “Ісламська держава”.
“Вони збігатимуться у часі. Це є частиною нашого плану, до якого ми готуємося”, — сказав Е.Картер 25 жовтня на прес-конференції у Парижі після зустрічі з міністрами оборони 13 країн, які беруть участь у коаліції проти ісламістів.
При цьому Е.Картер не сказав, коли саме почнеться операція зі звільнення Ракки.
Його заява прозвучала у час, коли іракські війська підійшли до Мосула, що залишається останнім осередком ісламістів у цій країні.
Очікують, що кампанія з відновлення контролю над Мосулом, яка розпочалася кілька днів тому, може тривати кілька тижнів, або навіть місяців.