Минобороны РФ: в Сирии заключено два новых соглашения о примирении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Два новых соглашения о примирении заключены в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, опубликованном в воскресенье на сайте Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу примирения, увеличилось до 895 ", - отмечается в документе.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамия Аш-Шам провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.
"Количество вооруженных формирований, которые заявили о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 69", - говорится в бюллетене.
Как сообщал УНН, в Лондоне активисты двух кампаний - "Сирийская кампания" и "Солидарность с Сирией в Великобритании" забросали вход в посольство Российской Федерации пластиковыми конечностями с манекенов взрослых и детей в знак протеста против бомбардировок в Сирии.