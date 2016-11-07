Міноборони РФ: у Сирії укладено дві нових угоди про примирення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Дві нових угоди про примирення укладені в Сирії. Про це йдеться в інформаційному бюлетені російського Центру по примиренню ворогуючих сторін, опублікованому в неділю на сайті Міноборони РФ, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Протягом доби підписані угоди про примирення з представниками двох населених пунктів у провінції Латакія. Кількість населених пунктів, що приєдналися до процесу примирення, збільшилася до 895”, — наголошується в документі.
Продовжені переговори про приєднання до режиму припинення бойових дій з польовими командирами незаконних збройних формувань у населеному пункті Муаддамия Аш-шам провінції Дамаск і загонів збройної опозиції в провінціях Хомс, Хама, Алеппо і Ель-Кунейтра.
“Кількість збройних формувань, які заявили про свою прихильність прийняття і виконання умов припинення бойових дій, не змінилося — 69”, — йдеться в бюлетені.
Як повідомляв УНН, у Лондоні активісти двох кампаній - "Сирійська кампанія" та "Солідарність з Сирією у Великій Британії" закидали вхід до посольства Російської Федерації пластиковими кінцівками з манекенів дорослих та дітей на знак протесту проти бомбардувань в Сирії.