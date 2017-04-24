Минобороны: партнерство с НАТО - неотъемлемая составляющая евроинтеграции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Партнерство с НАТО - неотъемлемая составляющая евроинтеграции Украины, поскольку оно дополняет процесс внутригосударственных преобразований. Об этом выступая на Международной неделе НАТО на тему: "НАТО после Варшавского саммита" заявил первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак, передает УНН со ссылкой на сайт Минобороны.
"Для Украины партнерство с НАТО является неотъемлемой составляющей евроинтеграционного курса, поскольку дополняет процесс внутригосударственных преобразований. Это делает интеграцию в европейскоею и евроатлантическое сообщество комплексным и всеобъемлющим. Стратегической целью нашей страны является курс на приобретение членства в НАТО. Для этого мы должны максимально использовать возможности диалога и практического сотрудничества с целью обеспечения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - заявил И.Руснак.
Он напомнил, что по итогам саммита в Варшаве, альянс одобрил предоставление Украине комплексного пакета материально-технической и практической и консультативно-совещательной помощи. На реализацию конкретных проектов направлено 8 специальных трастового фонда НАТО, 4 программы НАТО, а также помощь от стран-членов в рамках двустороннего сотрудничества.
Как сообщал УНН, реабилитацией военных Украине будет заниматься совместно с НАТО .