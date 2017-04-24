Міноборони: партнерство з НАТО – невід’ємна складова євроінтеграції України

"Для України партнерство з НАТО є невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу, оскільки доповнює процес внутрішньодержавних перетворень. Це робить інтеграцію в європейську та євроатлантичну спільноту комплексним та всеохоплюючим. Стратегічною метою нашої країни є курс на набуття членства в НАТО. Для цього ми повинні максимально використати можливості діалогу та практичного співробітництва з метою забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", — заявив І.Руснак.

Він нагадав, що за підсумками саміту у Варшаві, альянс схвалив надання Україні комплексного пакету матеріально-технічної та практичної та консультативно-дорадчої допомоги. На реалізацію конкретних проектів спрямовано 8 спеціальних Трастових фондів НАТО, 4 програми НАТО, а також допомогу від країн-членів Альянсу в рамках двостороннього співробітництва.

Як повідомляв УНН, реабілітацією військових Україна займатиметься спільно з НАТО.