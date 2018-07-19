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Минобороны обжалует неуплату аренды на рынке в Одессе

Минобороны обжалует неуплату аренды на рынке в Одессе

Киев  •  УНН

 • 7390 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Министерство обороны Украины инициировало обжалование неуплаты аренды за торговые места на ООО "Промтоварный рынок" в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"Министерством обороны Украины организована претензионно-исковая работа и поданы иски в хозяйственный суд Одесской области о признании недействительными договоров и устранении препятствий в пользовании имуществом указанными физическими лицами-предпринимателями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная с 2000 года оборонное ведомство имеет право пользоваться 50 торговый местами под 20-футовые контейнеры на территории общества с ограниченной ответственностью "Промтоварный рынок" в городе Одесса.

Реализуя данное право, Минобороны поручило государственном хозяйственном объединению, что находится в сфере его управления, заключать от имени ведомства договора о предоставлении права платного пользования местами с целью наполнения специального фонда государственного бюджета Министерства обороны Украины, средства которого используются для нужд Вооруженных Сил Украины.

Во время выполнения договорных обязательств, стало известно, что некоторым торговыми местами безосновательно пользуются физические лица-предприниматели на основании договоров, заключенных с государственным предприятием "ТПК" несмотря на то, что Министерство обороны не наделяло его такими полномочиями.

Как сообщал УНН, в связи с обвинениями в адрес Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины о якобы "преступной безответственности" по проведению строительных работ в Одессе, Минобороны инициировало открытие судебного производства.

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