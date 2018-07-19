Міноборони оскаржує несплату оренди на ринку в Одесі

"Міністерством оборони України організовано претензійно-позовну роботу та подано позови до господарського суду Одеської області про визнання недійсними договорів та усунення перешкод у користуванні майном зазначеними фізичними особами-підприємцями", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, починаючи з 2000 року оборонне відомство має право користуватися 50 торговельний місцями під 20-футові контейнери на території товариства з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок" у місті Одеса.



Реалізуючи зазначене право, Міноборони доручило державному господарському об’єднанню, що перебуває у сфері його управління, укладати від імені відомства договори про надання права платного користування місцями з метою наповнення спеціального фонду державного бюджету Міністерства оборони України, кошти якого використовуються для потреб Збройних Сил України.



Під час виконання договірних зобов’язань, стало відомо, що деякими торговельними місцями безпідставно користуються фізичні особи-підприємці на підставі договорів, укладених з державним підприємством "ТВК" попри те, що Міністерство оборони не наділяло його такими повноваженнями.



Як повідомляв УНН, у зв’язку зі звинуваченнями на адресу Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України щодо нібито "злочинної безвідповідальності" стосовно проведення будівельних робіт в Одесі, Міноборони ініціювало відкриття судового провадження.