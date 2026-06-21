Минобороны объяснило правила новых боевых контрактов с гарантированной отсрочкой после службы

Министерство обороны Украины ввело новый формат боевых контрактов для военнослужащих, который предусматривает четко определенный срок службы и гарантированное право на отсрочку после его завершения. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

Новые контракты рассчитаны на военнообязанных и действующих военнослужащих. Их могут заключать операторы БпЛА, специалисты по радиоэлектронной борьбе, операторы наземных роботизированных комплексов, артиллеристы и другие военные специалисты, которые не относятся к перечню должностей пехотно-штурмового контракта.

Срок такого контракта составляет 24 месяца. После его завершения военный гарантированно получает базовую отсрочку от мобилизации на шесть месяцев.

Продолжительность отсрочки будет зависеть от боевого опыта

В Минобороны пояснили, что отсрочка может быть больше. За каждый день выполнения боевых задач будет добавляться еще один день отсрочки, а за каждый год службы до 2022 года – один дополнительный месяц.

Также новая система предусматривает измененный подход к денежному обеспечению. Базовая ставка будет составлять 20 тыс. грн в месяц, к которой будут добавляться боевые выплаты в зависимости от места и характера службы.

В частности, предусмотрены дополнительные 30 тыс. грн для должностей управления и обеспечения, 50 тыс. грн для военных на командных пунктах и 100 тыс. грн для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях. Также установлена тыловая надбавка в размере 10 тыс. грн в месяц.

Предусмотрены дополнительные выплаты

Для тех, кто впервые заключает контракт, единовременная выплата будет составлять от 27 до 33 тыс. грн в зависимости от воинского звания.

Кроме того, раз в год военнослужащие смогут получать помощь на оздоровление в размере от 20 тыс. грн.

В Минобороны заявили, что новые контракты должны обеспечить военным больше определенности в сроках службы и создать дополнительные стимулы для профессионального развития в Силах обороны Украины.

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