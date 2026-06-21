Минобороны объяснило правила новых боевых контрактов с гарантированной отсрочкой после службы
Киев • УНН
Минобороны Украины ввело новые боевые контракты на 24 месяца для военных специалистов. После службы гарантирована отсрочка от мобилизации на шесть месяцев, которая может увеличиваться за боевой опыт.
Министерство обороны Украины ввело новый формат боевых контрактов для военнослужащих, который предусматривает четко определенный срок службы и гарантированное право на отсрочку после его завершения. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
Новые контракты рассчитаны на военнообязанных и действующих военнослужащих. Их могут заключать операторы БпЛА, специалисты по радиоэлектронной борьбе, операторы наземных роботизированных комплексов, артиллеристы и другие военные специалисты, которые не относятся к перечню должностей пехотно-штурмового контракта.
Срок такого контракта составляет 24 месяца. После его завершения военный гарантированно получает базовую отсрочку от мобилизации на шесть месяцев.
Продолжительность отсрочки будет зависеть от боевого опыта
В Минобороны пояснили, что отсрочка может быть больше. За каждый день выполнения боевых задач будет добавляться еще один день отсрочки, а за каждый год службы до 2022 года – один дополнительный месяц.
Также новая система предусматривает измененный подход к денежному обеспечению. Базовая ставка будет составлять 20 тыс. грн в месяц, к которой будут добавляться боевые выплаты в зависимости от места и характера службы.
В частности, предусмотрены дополнительные 30 тыс. грн для должностей управления и обеспечения, 50 тыс. грн для военных на командных пунктах и 100 тыс. грн для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях. Также установлена тыловая надбавка в размере 10 тыс. грн в месяц.
Предусмотрены дополнительные выплаты
Для тех, кто впервые заключает контракт, единовременная выплата будет составлять от 27 до 33 тыс. грн в зависимости от воинского звания.
Кроме того, раз в год военнослужащие смогут получать помощь на оздоровление в размере от 20 тыс. грн.
В Минобороны заявили, что новые контракты должны обеспечить военным больше определенности в сроках службы и создать дополнительные стимулы для профессионального развития в Силах обороны Украины.
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15.06.26, 22:20 • 95719 просмотров