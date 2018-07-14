Минобороны назвало количество людей в оперативном резерве ВСУ

"Оперативный резерв Вооруженных сил Украины на данный момент составляет более 158 тысяч человек, из них около 122 тысяч человек - резерв первой очереди", - сказал он.

По словам представителя Минобороны, с начала года осуществлена ​​подготовка более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч - второй очереди.

Как сообщал УНН, по состоянию на март 2018 года в резерве Министерства обороны Украины находилось около 608 тыс. человек.