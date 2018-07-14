Минобороны назвало количество людей в оперативном резерве ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На сегодня оперативный резерв Вооруженных сил Украины составляет более 158 тысяч человек. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Оперативный резерв Вооруженных сил Украины на данный момент составляет более 158 тысяч человек, из них около 122 тысяч человек - резерв первой очереди", - сказал он.
По словам представителя Минобороны, с начала года осуществлена подготовка более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч - второй очереди.
Как сообщал УНН, по состоянию на март 2018 года в резерве Министерства обороны Украины находилось около 608 тыс. человек.