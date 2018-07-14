Міноборони назвало кількість людей в оперативному резерві ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. На сьогодні оперативний резерв Збройних сил України становить понад 158 тисяч осіб. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Оперативний резерв Збройних сил України на цей час становить понад 158 тисяч осіб, із них близько 122 тисяч осіб — резерв першої черги", - сказав він.
За словами речника Міноборони, з початку року здійснено підготовку понад 6 тисяч військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги та понад 50 тисяч - другої черги.
Як повідомляв УНН, станом на березень 2018 року у резерві Міністерства оборони України перебувало близько 608 тис. осіб.