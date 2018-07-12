Минобороны: миномет "Молот" скорее всего разорвался из-за двойного заряжания

"Что было выяснено на первом этапе. Та аналогия, которая была проведена в течение четырех лет и взятая до этого, которая происходила на полигонах в предыдущие годы, начиная с 2000 года, было выяснено, что скорее всего, трагический случай произошел в связи с двойным заряжанием миномета в ходе проведения стрельб", - сказал он.

По его словам, все акты технического состояния перед началом стрельбы свидетельствуют о том, что миномет на начало выполнения задач по назначению минометной батареи был в исправном состоянии.

"Исходя из этого, вчера мы провели эксперимент с привлечением Киевского института судебных экспертиз, непосредственно прокуратуры, прокуратуры Западного региона, военной службы правопорядка, представителей научно-исследовательских структур. Сымитировали практически все те события, которые могли произойти непосредственно во время выполнения заданий. И получили следующие результаты. Во время двойного заряжания миномета и подрыва стрельбы последствия разрушения ствола миномета были точно такими же, как в пятницу при двойном заряжании миномета. При этом мы взорвали еще одну мину, чтобы убедиться: действительно ли это произошло в ходе двойного заряжания или при стрельбе из неисправной снаряженной миной одной. Мы получили тот же результат, который был ранее во время следственных экспериментов, когда несанкционированно мина взрывалась из-за поврежденного взрывателя непосредственно в стволе миномета", - рассказал замминистра.

Как сообщил Павловский, минометы передали для проведения экспертиз.

"Первый миномет, который подорвался в ходе выполнения задач, и четыре миномета, с которыми мы вчера провели следственный эксперимент, мы передали в институт судебных экспертиз с целью выяснения окончательных причин и проведения анализа, касающегося конструкционных особенностей материала, из которого они сделаны", - отметил Павловский.

Как сообщал УНН, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих ранены.

11 июля на полигоне провели следственный эксперимент.