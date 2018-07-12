Міноборони: міномет "Молот" наймовірніше розірвався через подвійне заряджання

“Що було з’ясовано на першому етапі. Та аналогія, яка була проведена протягом чотирьох років і взята до цього, яка відбувалася на полігонах у попередні роки, починаючи з 2000 року, було з’ясовано, що більш за всього, трагічний випадок стався у зв’язку із подвійним заряджанням міномету в ході проведення стрільб”, — сказав він.

За його словами, всі акти технічного стану перед початком стрільби свідчать про те, що міномет на початок виконання завдань за призначенням мінометної батареї був у справному стані.

“Виходячи з цього, вчора ми провели експеримент із залученням Київського інституту судових експертиз, безпосередньо прокуратури, прокуратури Західного регіону, військової служби правопорядку, представників науково-дослідницьких структур. Зімітували практично всі ті події, які могли статися безпосередньо під час виконання завдань. І отримали наступні результати. Під час подвійного заряджання міномету і підриву стрільби наслідки руйнування ствола міномета були точно такими же, як у п’ятницю при подвійному заряджанні міномета. При цьому ми підірвали ще одну міну, щоб упевнитися: дійсно це було у ході подвійного заряджання чи при стрільбі з несправною спорядженою міною одною. Ми отримали той же результат, який мали раніше під час слідчих експериментів, коли несанкціоновано міна вибухала через пошкоджений підривач безпосередньо у стволі міномету”, — розповів заступник міністра.

Як повідомив Павловський, міномети передали для проведення експертиз.

“Перший міномет, який підірвався в ході виконання завдань, і чотири міномети, з якими ми вчора провели слідчий експеримент, ми передали до інститут судових експертиз з метою з’ясування остаточних причин і проведення аналізу, що стосуються конструкційних особливостей матеріалу, з якого вони зроблені”, — зазначив Павловський.

Як повідомляв УНН, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців поранені.

11 липня на полігоні провели слідчий експеримент.