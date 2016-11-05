Минобороны: две трети обстрелов за прошедшие сутки зафиксировано на участке Гнутово-Широкино и Красногоровке

"Две трети эпизодов активности российско-оккупационных войск приходится на мариупольский направление. На участке фронта Гнутово-Широкино противник массово применяет минометы и пушки. За прошедшие сутки по нашим позициям было выпущено более 70 боеприпасов из тяжелого вооружения врага. Однако мощный минометный обстрел со стороны противника состоялся в Красногоровке. В общем боевые действия продолжаются по всему фронту и украинские войска вынуждены открывать огонь ", - сказал А.Лысенко.

По его словам, за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 25 обстрелов со стороны боевиков, 10 - из тяжелого вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.