Минобороны: две трети обстрелов за прошедшие сутки зафиксировано на участке Гнутово-Широкино и Красногоровке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За прошедшие сутки больше всего обстрелов позиций ВСУ было зафиксировано на мариупольском направлении, в частности, было выпущено боевиками 70 боеприпасов из тяжелого вооружения, а также мощный минометный обстрел Красногоровки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Две трети эпизодов активности российско-оккупационных войск приходится на мариупольский направление. На участке фронта Гнутово-Широкино противник массово применяет минометы и пушки. За прошедшие сутки по нашим позициям было выпущено более 70 боеприпасов из тяжелого вооружения врага. Однако мощный минометный обстрел со стороны противника состоялся в Красногоровке. В общем боевые действия продолжаются по всему фронту и украинские войска вынуждены открывать огонь ", - сказал А.Лысенко.
По его словам, за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 25 обстрелов со стороны боевиков, 10 - из тяжелого вооружения.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.