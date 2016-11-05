Міноборони: дві третини обстрілів минулої доби зафіксовано на ділянці Гнутове-Широкине та Красногорівці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Минулої доби найбільше обстрілів позицій ЗСУ було зафіксовано на маріупольському напрямку, зокрема, було випущено бойовиками 70 боєприпасів з важкого озброєння, а також потужний мінометний обстріл Красногорівки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Дві третини епізодів активності російсько-окупаційних військ припадає на маріупольський напрямок. На ділянці фронту Гнутове-Широкине противник масово застосовує міномети та гармати. За минулу добу по наших позиціях було випущено понад 70 боєприпасів із важкого озброєння ворога. Проте найпотужніший мінометний обстріл з боку противника відбувся в Красногорівці. Загалом бойові дії тривають по всьому фронту і українські війська вимушено відкривати вогонь у відповідь",- сказав А.Лисенко.
За його словами, минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 25 обстрілів з боку бойовиків, 10 - з важкого озброєння.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.