Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Азербайджан во вторник заявил, что его солдаты были убиты и ранены в результате нападения армянских сил в Восточном Зангезурском районе, передает УНН.
Цитата
«11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Диг Горуского района из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Лачинского района», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Детали
В заявлении говорится, что азербайджанские военнослужащие были убиты и ранены в результате «провокации», совершенной армянскими силами, без указания количества жертв.
«Подразделения Азербайджанской Армии приняли адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.
В другом заявлении министерство заявило, что азербайджанские позиции обстреливаются из минометов и тяжелого вооружения, добавив, что армянские силы также понесли «значительные потери» из-за мер, принятых азербайджанскими подразделениями безопасности.
Отдельно в заявлении МИД Азербайджана говорится, что подобные «провокации» на фоне призывов международного сообщества к переговорам по мирному соглашению показывают, что Армения «не заинтересована в мирном процессе» и что они сопровождаются «политически провокационными действиями и заявлениями».
Добавим
Отношения между двумя бывшими советскими республиками Арменией и Азербайджаном напряженные с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, территорию, международно признанную частью Азербайджана, и семь прилегающих районов.
Осенью 2020 года за 44 дня столкновений Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и населенных пунктов. Мирное соглашение, заключенное при посредничестве россии, в Азербайджане отмечают как триумф.