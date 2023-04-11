Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией, есть погибшие и раненые

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Азербайджан во вторник заявил, что его солдаты были убиты и ранены в результате нападения армянских сил в Восточном Зангезурском районе, передает УНН.

Цитата

«11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Диг Горуского района из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Лачинского района», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Детали

В заявлении говорится, что азербайджанские военнослужащие были убиты и ранены в результате «провокации», совершенной армянскими силами, без указания количества жертв.

«Подразделения Азербайджанской Армии приняли адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

В другом заявлении министерство заявило, что азербайджанские позиции обстреливаются из минометов и тяжелого вооружения, добавив, что армянские силы также понесли «значительные потери» из-за мер, принятых азербайджанскими подразделениями безопасности.

Отдельно в заявлении МИД Азербайджана говорится, что подобные «провокации» на фоне призывов международного сообщества к переговорам по мирному соглашению показывают, что Армения «не заинтересована в мирном процессе» и что они сопровождаются «политически провокационными действиями и заявлениями».

Добавим

Отношения между двумя бывшими советскими республиками Арменией и Азербайджаном напряженные с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, территорию, международно признанную частью Азербайджана, и семь прилегающих районов.

Осенью 2020 года за 44 дня столкновений Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и населенных пунктов. Мирное соглашение, заключенное при посредничестве россии, в Азербайджане отмечают как триумф.

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