Міноборони Азербайджану повідомило про перестрілку на кордоні з Вірменією, є загиблі та поранені

ukru
Ексклюзив
15:02 • 58322 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 98908 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 127077 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 277345 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 192823 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 179161 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 287910 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456529 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347211 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357720 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Хмарно, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 196508 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 161454 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 159166 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 116318 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 70708 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 277282 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 287872 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 516438 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 649841 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 672847 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 52648 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 70708 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 159166 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 196508 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 209567 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Міноборони Азербайджану повідомило про перестрілку на кордоні з Вірменією, є загиблі та поранені

Міноборони Азербайджану повідомило про перестрілку на кордоні з Вірменією, є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 705691 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Азербайджан у вівторок заявив, що його солдатів було вбито і поранено внаслідок нападу вірменських сил у Східному Зангезурському районі, передає УНН.

Цитата

«11 квітня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Діг Горуського району зі стрілецької зброї обстріляли позиції азербайджанської армії, дислоковані в напрямку Лачинського району», — йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Деталі

У заяві йдеться, що азербайджанських військовослужбовців було вбито і поранено внаслідок «провокації», скоєної вірменськими силами, без вказівки кількості жертв.

«Підрозділи Азербайджанської Армії вжили адекватних заходів у відповідь», — йдеться в повідомленні.

В іншій заяві міністерство заявило, що азербайджанські позиції обстрілюються з мінометів та важкого озброєння, додавши, що вірменські сили також зазнали «значних втрат» через заходи, вжиті азербайджанськими підрозділами безпеки.

Окремо в заяві МЗС Азербайджану йдеться про те, що подібні «провокації» на тлі закликів міжнародної спільноти до переговорів щодо мирної угоди показують, що Вірменія «не зацікавлена у мирному процесі» і що вони супроводжуються «політично провокаційними діями та заявами».

Додамо

Відносини між двома колишніми радянськими республіками Вірменією та Азербайджаном є напруженими з 1991 року, коли вірменські військові окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.

Восени 2020 року за 44 дні зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та населених пунктів. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59