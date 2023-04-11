Міноборони Азербайджану повідомило про перестрілку на кордоні з Вірменією, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Азербайджан у вівторок заявив, що його солдатів було вбито і поранено внаслідок нападу вірменських сил у Східному Зангезурському районі, передає УНН.
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«11 квітня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Діг Горуського району зі стрілецької зброї обстріляли позиції азербайджанської армії, дислоковані в напрямку Лачинського району», — йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.
Деталі
У заяві йдеться, що азербайджанських військовослужбовців було вбито і поранено внаслідок «провокації», скоєної вірменськими силами, без вказівки кількості жертв.
«Підрозділи Азербайджанської Армії вжили адекватних заходів у відповідь», — йдеться в повідомленні.
В іншій заяві міністерство заявило, що азербайджанські позиції обстрілюються з мінометів та важкого озброєння, додавши, що вірменські сили також зазнали «значних втрат» через заходи, вжиті азербайджанськими підрозділами безпеки.
Окремо в заяві МЗС Азербайджану йдеться про те, що подібні «провокації» на тлі закликів міжнародної спільноти до переговорів щодо мирної угоди показують, що Вірменія «не зацікавлена у мирному процесі» і що вони супроводжуються «політично провокаційними діями та заявами».
Додамо
Відносини між двома колишніми радянськими республіками Вірменією та Азербайджаном є напруженими з 1991 року, коли вірменські військові окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.
Восени 2020 року за 44 дні зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та населених пунктів. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.