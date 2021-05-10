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Минкульт Украины рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий и России

Минкульт Украины рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий и России

Киев  •  УНН

 • 15839 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, сообщил в интервью Радио Свобода министр Александр Ткаченко, сообщает УНН.

“Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно в территориях приграничных, расширение, собственно, вещания „Зеонбуда“, варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и оккупированной территории Донбасса да и самой России на украинские территории”, — сказал Ткаченко.

По его словам, речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами, с некоторыми кабельными провайдерами.

“То есть сейчас наработанная база, сколько, собственно, мы всего этого „добра“ видим в нашем пространстве. И этот план мероприятий мы будем подавать в Кабмин, в СНБО для того, чтобы он был утвержден и выглядел не как спорадические решения, а как системный подход, который имеет целью не только дополнительные инвестиции в эту сферу со стороны государства, но и пошаговый план действий для того, чтобы, во-первых, украинское видели больше и легче, и для того, чтобы, во-вторых, российской пропаганды на этих территориях было меньше”, — заявил министр.

Ранее “Крымская правозащитная группа” провела мониторинг распространения телевизионного сигнала на юге Херсонской области. В восьми населенных пунктах, охваченных мониторингом, удалось поймать российское телевидение. Сигнала украинского телевидения в этих населенных пунктах поймать не удалось.

Между тем, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий объявило первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию аннексированного Крыму.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины — в аннексирована Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.

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