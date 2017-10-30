Климкин: между Каталонией и Донбассом нельзя проводить параллели
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время встречи Министры иностранных дел Украины и Испании обсудили ситуацию на Донбассе, передает корреспондент УНН.
"Мы говорили с господином Климкиным конечно о вопросах Каталонии, вопрос Крыма и Донбасса, так как эти вопросы похожи потому что и там, и там есть угроза территориальной целостности наших стран", - сказал министр МИД Испании Альфонсо Дастис.
По его словам, позиции министров иностранных дел солидарны.
"Здесь по определению нельзя проводить никаких параллелей", - отметил П.Климкин.
По его словам, в Украине нет сепаратизма - только российская агрессия.
"Но в смысле российских попыток ввести гибридную войну против всей Европы, чтобы ее ослабить - у нас действительно есть общие вызовы, о чем мы сегодня говорили", - добавил П.Климкин.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда продолжатся переговоры в нормандском формате.