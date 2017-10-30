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Клімкін: між Каталонією та Донбасом не можна проводити паралелі

Клімкін: між Каталонією та Донбасом не можна проводити паралелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під час зустрічі Міністри закордонних справ України та Іспанії обговорили ситуацію на Донбасі, передає кореспондент УНН.

"Ми говорили з паном Клімкіним звичайно про питання Каталонії, питання Криму і Донбасу, тому що ці питання схожі тому що і там, і там є загроза територіальній цілісності наших країн", - сказав міністр МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс.

За його словами, позиції міністрів закордонних справ солідарні.

"Тут за визначенням не можна проводити ніяких паралелей", - зазначив П.Клімкін.

За його словами, в Україні немає сепаратизму - лише російська агресія.

"Але в сенсі російських спроб ввести гібридну війну проти всієї Європи, щоб її послабити - у нас дійсно є спільні виклики, про що ми сьогодні говорили", - додав П.Клімкін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, коли продовжаться переговори у нормандському форматі.

Українські Національні Новини

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