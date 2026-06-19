Министры требуют от Стармера определить график отставки до конца недели - The Guardian

Министры правительства Великобритании, лояльные премьер-министру Киру Стармеру, сообщили ему, что его заставят уйти в отставку, если он до конца текущей недели не определит график своей отставки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, Энди Бернем, который прошлой ночью одержал убедительную победу на довыборах в округе Мейкерфилд, отправится в понедельник в Лондон, чтобы встретиться с депутатами, рассчитывая стать премьер-министром уже через несколько недель.

Премьер-министр не может снова прибегнуть к тому же ходу, отказываясь обсуждать свое будущее с собственным кабинетом. У него есть выбор: либо позволить своему кабинету и министрам открыто поддержать его соперников, либо рискнуть оказаться в той же ситуации, что и Борис Джонсон, когда за три дня сменилось три министра образования - отметил один из высокопоставленных источников.

Однако некоторые из ближайших соратников Стармера заявили, что, несмотря на динамику, с которой развивается ситуация вокруг Бернема, именно Стармер имеет наибольшую свободу действий, поскольку Бернем пытается избежать внутренне вредного шага - выдвижения вызова на лидерство, говорится в публикации.

Двое влиятельных деятелей Лейбористской партии, Дэвид Бланкетт и Гарриет Гарман, также заявили, что следует составить график избрания нового лидера.

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