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Министры обороны Украины и Канады обсудили российско-белорусские военные учения у украинских границ

Киев • УНН

 • 22159 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник в Киеве провел встречу с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд. Руководители оборонных ведомств уделили особое внимание вопросам обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата

“Только что состоялись переговоры министра обороны Украины Алексея Резникова с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд в рамках ее визита в Украину.

Обсуждали вопросы безопасности ситуации на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате”, — сообщила Маляр.

“Особое внимание было уделено вопросу обострения ситуации безопасности, связанного с проведения совместных российско-белорусских военных учений вблизи границ Украины, дальнейшего использования российским военно-политическим руководством гибридных методов ведения войны как против Украины, так и государств-членов НАТО”, — отметила она.

Детали

Сообщается, что в завершение встречи Ананд подчеркнула, что Канада продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине в сфере развития демократии, проведении реформ и развитии способностей Вооруженных Сил, а также реализации евроатлантических стремлений Украины.

Руководители оборонных ведомств договорились о следующей встрече в Канаде в марте текущего года.

Что было раньше

Министр обороны Ананд накануне заявила, что из-за угрозы вторжения России Канада переместит своих военных в Украине ближе к нашей западной границы.

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