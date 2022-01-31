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Міністри оборони України та Канади обговорили російсько-білоруські військові навчання біля українських кордонів

Міністри оборони України та Канади обговорили російсько-білоруські військові навчання біля українських кордонів

Київ • УНН

 • 22162 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок в Києві провів зустріч з міністром національної оборони Канади Анітою Ананд. Очільники оборонних відомств приділили особливу увагу питанням загострення безпекової ситуації в регіоні. Про це повідомила в своєму Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

“Щойно відбулись переговори міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром національної оборони Канади Анітою Ананд у рамках її візиту в Україну.

Обговорювали питання безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, співробітництво України з НАТО та у двосторонньому форматі”, — повідомила Маляр.

“Особливу увагу було приділено розгляду питання загострення безпекової ситуації, пов’язаного з проведення спільних російсько-білоруських військових навчань поблизу кордонів України, подальшого використання російським воєнно-політичним керівництвом гібридних методів ведення війни як проти України, так і держав-членів НАТО”, — зазначила вона.

Деталі

Повідомляється, що на завершення зустрічі Ананд наголосила, що Канада продовжить надавати всебічну підтримку Україні у сфері розвитку демократії, проведенні реформ та розвитку спроможностей Збройних Сил, а також реалізації євроатлантичних прагнень України.

Очільники оборонних відомств домовилися про наступну зустріч у Канаді в березні поточного року.

Що було раніше

Міністр оборони Ананд напередодні заявила, що через загрозу вторгнення Росії Канада перемістить своїх військових в Україні ближче до нашого західного кордону.

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