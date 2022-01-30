На тлі загрози вторгнення Росії Канада переміщає своїх військових в Україні на захід від Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через загрозу вторгнення Росії Канада перемістить своїх військових в Україні ближче до нашого західного кордону. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, передає УНН з посиланням на The Globe and Mail.
Деталі
За словами Ананд, всі канадські війська, дислоковані в Україні, були переміщені на захід від Дніпра, через побоювання щодо можливого російського вторгнення.
Вона заявила, що з міркувань безпеки не може пояснювати, чому і коли було ухвалене рішення вивести всі війська на захід від Дніпра. Але її коментарі збігаються з оцінками деяких західних військових аналітиків, які вважають, що будь-яка російська атака може зосередитися на захопленні території на схід від Дніпра.
Зазначається, що хоча штаб операції UNIFIER розташований поблизу Львова, канадські інструктори регулярно проводили тренування в інших містах України, таких як Харків, менш ніж за 50 кілометрів від кордону.
Додамо
Сьогодні, 30 січня, Аніта Ананд з дводенним візитом прибула до Києва.
Нагадаємо
Канада ухвалила рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників з посольства в Україні.