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На тлі загрози вторгнення Росії Канада переміщає своїх військових в Україні на захід від Дніпра

На тлі загрози вторгнення Росії Канада переміщає своїх військових в Україні на захід від Дніпра

Київ • УНН

 • 30520 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Через загрозу вторгнення Росії Канада перемістить своїх військових в Україні ближче до нашого західного кордону. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, передає УНН з посиланням на The Globe and Mail.

Деталі 

За словами Ананд, всі канадські війська, дислоковані в Україні, були переміщені на захід від Дніпра, через побоювання щодо можливого російського вторгнення.

Вона заявила, що з міркувань безпеки не може пояснювати, чому і коли було ухвалене рішення вивести всі війська на захід від Дніпра. Але її коментарі збігаються з оцінками деяких західних військових аналітиків, які вважають, що будь-яка російська атака може зосередитися на захопленні території на схід від Дніпра.

Зазначається, що хоча штаб операції UNIFIER розташований поблизу Львова, канадські інструктори регулярно проводили тренування в інших містах України, таких як Харків, менш ніж за 50 кілометрів від кордону.

Додамо 

Сьогодні, 30 січня, Аніта Ананд з дводенним візитом прибула до Києва.

Нагадаємо 

Канада ухвалила рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників з посольства в Україні.

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