Министра экологии призвали очистить Херсонскую область от ядохимикатов

Аналогичное обращение адресовано главам Херсонской ОГА и облсовета.

"Срочно поставьте требование министру экологии, пану Остапу Семераку отправить все, что накопилось в области на утилизацию за пределы Украины. Этого добра в области вместе с пропитанной ядом тарой более 1000 тонн", - написал в своем Facebook глава Херсонской областной организации "Партии зеленых" Владимир Шелудько.

Напомним, по данным экологов ситуация, связанная с хранением ядохимикатов в Херсонской области находится в критическом состоянии, и никто из чиновников не занимается ее решением. В частности речь идет о том, что в результате некачественного перезатаривания пестицидов, почти треть из них на сегодняшний день протекает, загрязняя землю химикатами.

Кроме того, в одном из населенных пунктов региона хранили около 200 бочек с ядом. Однако, экологи и местные власти констатируют исчезновение 180 бочек.

Как ранее сообщал УНН, в Украине накопили более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Также напомним, в Украине нет возможности утилизировать опасные пестициды.