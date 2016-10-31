Міністра екології закликали очистити Херсонщину від отрутохімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака закликали очистити Херсонську область від отрутохімікатів, яких в регіоні накопичилось вже близько 1 тис. тонн, повідомляє УНН.
Аналогічне звернення адресовано головам Херсонської ОДА та облради.
“Терміново поставте вимогу міністру екології, пану Остапу Семераку відправити все, що накопичилось в області на утилізацію за межі України. Цього добра в області разом з просякнутою отрутою тарою більш як 1000 тонн, — написав у своєму Facebook голова Херсонської обласної організації “Партії зелених” Володимир Шелудько.
Нагадаємо, за даними екологів ситуація, пов’язана із зберіганням отрутохімікатів на Херсонщині перебуває у критичному стані, і ніхто з чиновників не займається її вирішенням. Зокрема йдеться про те, що внаслідок неякісного перезатарення пестицидів, майже третина з них на сьогоднішній день протікає, забруднюючи землю хімікатами.
Крім того, в одному з населених пунктів регіону зберігалось близько 200 бочок з отрутою. Проте, наразі екологи та місцева влада констатують зникнення 180 бочок.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.
Також нагадаємо, в Україні немає можливості утилізовувати небезпечні пестициди.