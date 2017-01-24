Министр юстиции попросил Т.Козаченко вернуться на должность главного люстратора
Киев • УНН
КИЕВ. 34 января. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко обратился в эфире "112 Украина" к Татьяне Козаченко с тем, что в Минюсте ждут ее возвращения на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации, передает УНН.
"Самый простой способ, чтобы мы сейчас не искали новых специалистов, если Татьяна Козаченко вернется на эту должность, то не нужно будет проводить конкурс (на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации - ред.) и Департамент будет работать полноценно", - сказал он.
"Я обращаюсь к Татьяне (Козаченко - ред.), возможно у нее изменилось решение, то мы всегда готовы к тому, чтобы она вернулась в наш коллектив и работала на этой должности", - резюмировал министр.
Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко объявила об отставке с должности. Исполняющим обязанности директора департамента, как заявлял глава Минюста Павел Петренко, была назначена Анну Калинчук. Однако позже заместитель министра Анна Онищенко заявила о несогласии с таким решением, назвав его "навязыванием кандидатуры".
6 декабря Минюст объявил конкурс на замещение должности директора департамента люстрации.