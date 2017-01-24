Міністр юстиції попросив Т.Козаченко повернутися на посаду головного люстратора

“Найпростіший спосіб, щоб ми зараз не шукали нових фахівців, якщо Тетяна Козаченко повернеться на цю посаду, то не потрібно буде проводити конкурс (на посаду керівника Департаменту з питань люстрації — ред.) і Департамент буде працювати повноцінно”, — сказав він.

“Я звертаюся до Тетяни (Козаченко — ред.), можливо в неї змінилося рішення, то ми завжди готові до того, щоб вона повернулася в наш колектив і працювала на цій посаді”, — резюмував міністр.

Нагадаємо, 21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко оголосила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його “нав’язуванням кандидатури”.

6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.