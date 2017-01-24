Міністр юстиції попросив Т.Козаченко повернутися на посаду головного люстратора
Київ • УНН
КИЇВ. 34 січня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко звернувся в ефірі “112 Україна” до Тетяни Козаченко з тим, що у Мін’юсті чекають на її повернення на посаду керівника Департаменту з питань люстрації, передає УНН.
“Найпростіший спосіб, щоб ми зараз не шукали нових фахівців, якщо Тетяна Козаченко повернеться на цю посаду, то не потрібно буде проводити конкурс (на посаду керівника Департаменту з питань люстрації — ред.) і Департамент буде працювати повноцінно”, — сказав він.
“Я звертаюся до Тетяни (Козаченко — ред.), можливо в неї змінилося рішення, то ми завжди готові до того, щоб вона повернулася в наш колектив і працювала на цій посаді”, — резюмував міністр.
Нагадаємо, 21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко оголосила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його “нав’язуванням кандидатури”.
6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.