Министр внутренних дел Индии госпитализирован с коронавирусной инфекцией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Министр внутренних дел Индии Амит Шах госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"После появления первых симптомов коронавируса я сдал тест, и результат оказался положительным", - заявил он.
Так, Шаха госпитализировали по рекомендации врачей.
Он призвал всех, кто контактировал с ним в последнее время, пройти тестирование на COVID-19.
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988. В свою очередь, выздоровели 10 501 697 человек.