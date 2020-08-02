Міністр внутрішніх справ Індії госпіталізований з коронавірусною інфекцією

"Після появи перших симптомів коронавируса я здав тест, і результат виявився позитивним", - заявив він.

Так, Шаха госпіталізували за рекомендацією лікарів.

Він закликав усіх, хто контактував з ним останнім часом, пройти тестування на COVID-19.

Нагадаємо, що станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає 683 988. У свою чергу, одужали 10 501 697 осіб.