Міністр внутрішніх справ Індії госпіталізований з коронавірусною інфекцією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах госпіталізований в зв'язку з захворюванням на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Після появи перших симптомів коронавируса я здав тест, і результат виявився позитивним", - заявив він.
Так, Шаха госпіталізували за рекомендацією лікарів.
Він закликав усіх, хто контактував з ним останнім часом, пройти тестування на COVID-19.
Нагадаємо, що станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає 683 988. У свою чергу, одужали 10 501 697 осіб.