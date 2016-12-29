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Министр транспорта РФ заявил о нештатной работы техники на Ту-154

Министр транспорта РФ заявил о нештатной работы техники на Ту-154

Киев • УНН

 • 9704 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Предварительная информация о причинах катастрофы самолета Ту-154, который упал в Черное море, может быть получена в январе 2017 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, должны выяснить эксперты. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал М.Соколов.

Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

"Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попали в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после тщательного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", - сказал он.

По его словам, район катастрофы обследован полностью. "В ходе поисковых мероприятий обнаружили и подняли с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти две тысячи обломков самолета", - сказал он.

Основная фаза поисковой операции на месте катастрофы завершена. "Сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции - это не значит, что поисковая операция приостановлена. Она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остается около 18 судов и различных плавсредств, около 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также при необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморречфлота", - отметил он.

При этом заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян заявил, что меры по опознанию останков погибших в катастрофе Ту-154 займут около четырех недель.

"Мы рассчитываем, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены", - сказал он.

По словам И.Каграманяна, сейчас уже взяли биологические материалы у всех родственников погибших. По его словам, условия проведения медэкспертизы позволяют завершить ее в кратчайшие сроки.

Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.

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