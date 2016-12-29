Министр транспорта РФ заявил о нештатной работы техники на Ту-154

"Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, должны выяснить эксперты. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал М.Соколов.

Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

"Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попали в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после тщательного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", - сказал он.

По его словам, район катастрофы обследован полностью. "В ходе поисковых мероприятий обнаружили и подняли с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти две тысячи обломков самолета", - сказал он.

Основная фаза поисковой операции на месте катастрофы завершена. "Сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции - это не значит, что поисковая операция приостановлена. Она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остается около 18 судов и различных плавсредств, около 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также при необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморречфлота", - отметил он.

При этом заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян заявил, что меры по опознанию останков погибших в катастрофе Ту-154 займут около четырех недель.

"Мы рассчитываем, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены", - сказал он.

По словам И.Каграманяна, сейчас уже взяли биологические материалы у всех родственников погибших. По его словам, условия проведения медэкспертизы позволяют завершить ее в кратчайшие сроки.

Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.