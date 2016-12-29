Міністр транспорту РФ заявив про нештатну роботу техніки на Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Попередня інформація про причини катастрофи літака Ту-154, який впав у Чорне море, може бути отримана в січні 2017 року. Про це повідомив міністр транспорту РФ Максим Соколов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Очевидно, що була позаштатна робота техніки, чим це було викликано, мають з'ясувати експерти. Попередні дані експертиз можуть бути отримані вже в січні 2017 року", - сказав М.Соколов.
Остаточні висновки про причини катастрофи будуть зроблені після розшифровки бортових самописців.
"Остаточні висновки про причини цієї трагедії будуть зроблені після повної розшифровки і основного параметричного накопичувача інформації, і мовленнєвого. Незважаючи на те, що сьогодні вже низка даних потрапила в пресу, остаточні висновки, природно, мають бути зроблені після скрупульозного аналізу і проведення всіх необхідних експертиз", - сказав він.
З його слів, район катастрофи обстежений повністю. "Під пошукових заходів виявлено та піднято з поверхні води на сьогоднішній день 19 тіл, більше 230 фрагментів загиблих, 13 великих і майже дві тисячі уламків літака", - сказав він.
Основна фаза пошукової операції на місці катастрофи завершена. "Сьогодні ми завершили основну фазу спільної пошукової операції - це не означає, що пошукова операція припинена. Вона триває і буде продовжена. В акваторії Чорного моря залишається близько 18 суден і різних плавзасобів, близько 50 водолазів, необхідний особовий склад для моніторингу берегової лінії. Також за необхідності будуть підняті з резерву пошуково-рятувальні служби Росавіації і Росморрічфлоту", - зазначив він.
При цьому заступник міністра охорони здоров'я РФ Ігор Каграманян заявив, що заходи з опізнання останків загиблих у катастрофі Ту-154 займуть близько чотирьох тижнів.
"Ми розраховуємо, що в термін до чотирьох тижнів всі необхідні процедури будуть проведені", - сказав він.
За словами І.Каграманяна, наразі вже взяті біологічні матеріали у всіх родичів загиблих. За його словами, умови проведення медекспертизи дозволяють завершити її в найкоротший термін.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.