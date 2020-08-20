Министр климата Польши заразился COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Министр климата Польши Михал Куртика получил положительный тест на коронавирус. Об этом со ссылкой на его заявление пишет Reuters, передает УНН.
“К сожалению, мой второй тест на коронавирус был положительным. Я чувствую себя хорошо. Я нахожусь в изоляции дома со своей семьей”, — заявил Куртика.
По данным СМИ, министр, ответственный за ключевую энергетическую инфраструктуру Польши, Петр Наимский также заражен COVID-19.
“Министр больной и находится в изоляции”, — сказал помощник Наимского в ответе по электронной почте Reuters, но отказался сообщить больше деталей, включая, есть ли у него коронавирус.
Как сообщал УНН, мэр столицы Венесуэлы и соратник президента Мадуро Дарио Вивас умер от COVID-19.