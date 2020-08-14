Мер столиці Венесуели та соратник президента Мадуро помер від COVID-19

Про те, що у старшого члена правлячої соціалістичної партії Віваса позитивне тестування на коронавірус стало відомо 19 липня. Він повідомив, що збирається на самоізоляцію.

“Він помер в бою... Дбав про своє здоров’я і про всіх нас в цій нелегкій битві проти пандемії COVID-19”, — написав у Twitter віце-президент Делсі Родрігес.

Зазначається, що Вівас — перший високопоставлений чиновник венесуельського уряду, який помер від вірусу, хоча у деяких тест був позитивним. Міністр нафти Тарек Ель Аіссамі заявив в середу, що він видужав через місяць після зараження, у той час як віце-президент соціалістичної партії Діосдадо Кабельо знаходиться на лікуванні.

За даними влади Венесуели, у країні понад 29 тисяч випадків захворювання на COVID-19, в яких загинуло близько 250 осіб. Обидва ці показники є одними з найнижчих в Південній Америці.

Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 276 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу. Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 5 094 500. Далі йдуть Бразилія (3 109 630), Індія (2 396 637), Росія (907 758), ПАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбія (410 453), Чилі (378 168) і Іран (333 699).