Мэр столицы Венесуэлы и соратник президента Мадуро умер от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Губернатор столичного округа Каракас, главный союзник президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Дарио Вивас в четверг скончался от COVID-19 в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на официальные источники пишет Reuters, передает УНН.
О том, что у старшего члена правящей социалистической партии Виваса положительное тестирование на коронавирус стало известно 19 июля. Он сообщил, что собирается на самоизоляцию.
“Он умер в бою... Заботился о своем здоровье и о всех нас в этом нелегком сражении против пандемии COVID-19”, — написал в Twitter вице-президент Делси Родригес.
Отмечается, что Вивас — первый высокопоставленный чиновник венесуэльского правительства, умерший от вируса, хотя у некоторых тест был положительным. Министр нефти Тарек Эль Аиссами заявил в среду, что он выздоровел через месяц после заражения, в то время как вице-президент социалистической партии Диосдадо Кабельо находится на лечении.
По данным властей Венесуэлы, в стране более 29 тысяч случаев заболевания COVID-19, от которого погибли около 250 человек. Оба эти показатели являются одними из самых низких в Южной Америке.
Напомним, ВООЗ зафиксировала 276 000 новых случаев COVID-19 в мире в сутки. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 5 094 500. Далее следуют Бразилия (3 109 630), Индия (2 396 637), Россия (907 758), ЮАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбия (410 453), Чили (378 168) и Иран (333699).