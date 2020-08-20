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Міністр клімату Польщі заразився COVID-19

Міністр клімату Польщі заразився COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністр клімату Польщі Міхал Куртика отримав позитивний тест на коронавірус. Про це з посиланням на його заяву пише Reuters, передає УНН.

“На жаль, мій другий тест на коронавірус був позитивним. Я почуваюся добре. Я перебуваю в ізоляції вдома зі своєю сім’єю”, — заявив Куртика.

За даними ЗМІ, міністр, відповідальний за ключову енергетичну інфраструктуру Польщі Пьотр Наїмський також заражений COVID-19.

“Міністр хворий і знаходиться в ізоляції”, — сказав помічник Наїмського у відповіді електронною поштою Reuters, але відмовився надавати більше деталей, включаючи, чи має він коронавірус.

Як повідомляв УНН, мер столиці Венесуели та соратник президента Мадуро Даріо Вівас помер від COVID-19.

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