Міністр клімату Польщі заразився COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністр клімату Польщі Міхал Куртика отримав позитивний тест на коронавірус. Про це з посиланням на його заяву пише Reuters, передає УНН.
“На жаль, мій другий тест на коронавірус був позитивним. Я почуваюся добре. Я перебуваю в ізоляції вдома зі своєю сім’єю”, — заявив Куртика.
За даними ЗМІ, міністр, відповідальний за ключову енергетичну інфраструктуру Польщі Пьотр Наїмський також заражений COVID-19.
“Міністр хворий і знаходиться в ізоляції”, — сказав помічник Наїмського у відповіді електронною поштою Reuters, але відмовився надавати більше деталей, включаючи, чи має він коронавірус.
Як повідомляв УНН, мер столиці Венесуели та соратник президента Мадуро Даріо Вівас помер від COVID-19.