Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства о конкуренции
Киев • УНН
Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Европу сотрудничать с Китаем, несмотря на конкуренцию, уверяя в поддержке стратегической автономии Европы и решении проблем иностранных инвесторов с целью создания справедливой бизнес-среды.
Европа не должна бояться сотрудничества с Китаем из-за конкуренции, на этом настаивает министр иностранных дел КНР Ван И. Такое заявление он сделал во время пресс-брифинга со своей французской коллегой Катрин Колонной, которая приехала в Пекин. Слова китайского дипломата цитирует Reuters, передает УНН.
Позиция Китая четкая, мы будем поддерживать стратегическую автономию Европы... Мы будем прислушиваться к голосам европейских компаний, серьезно решать проблемы иностранных инвесторов в Китае, постоянно улучшать уровень и возможности услуг и строить интернационализированную и правовую бизнес-среду. ... Конечно, в сотрудничестве будет конкуренция, но мы не должны бояться сотрудничества из-за конкуренции. Самый большой риск, от которого нам нужно избавиться, это неопределенность, вызванная широкой политизацией.
Детали
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна находилась с визитом в китайской столице, и имела ряд встреч. Перед встречей с министром МИД Китая, она беседовала с премьер-министром страны Ли Цяном. С ним Колонна обсудила широкий спектр тем, включая восстановление экономических отношений между Францией и Китаем.
В свою очередь Ван И отметил, что Китай имеет планы на сотрудничество в сферах с традиционными преимуществами, такими как гражданская атомная энергетика и авиакосмическая промышленность. А также китайцы рассчитывают исследовать с Францией и новые сферы, такие как образование и научные исследования, переход к энергетике и устойчивое развитие.
В то же время в Reuters отмечают, что Китай имеет проблемы торговли с Европейским Союзом, в частности из-за непрозрачных законов об иностранном бизнесе, который работающем в стране. Европейские чиновники неоднократно обещали уменьшить экономическую зависимость от Китая в критических секторах.
Мы верим, что пока Китай и Европа возьмутся за руки, не будет лагерного противостояния, не будет мировых расколов и не будет новой холодной войны. Китай и ЕС должны быть сторонниками открытости и развития. Суть Сотрудничество между Китаем и ЕС - это взаимодополняемость, взаимная выгода и выигрыш. Конечно, в сотрудничестве будет конкуренция, но мы не должны бояться сотрудничества из-за конкуренции.
Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства о конкуренции
Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Европу сотрудничать с Китаем, несмотря на конкуренцию, уверяя в поддержке стратегической автономии Европы и решении проблем иностранных инвесторов с целью создания справедливой бизнес-среды.
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