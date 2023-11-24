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Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства о конкуренции

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 21:00  •  25462 просмотра

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Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Европу сотрудничать с Китаем, несмотря на конкуренцию, уверяя в поддержке стратегической автономии Европы и решении проблем иностранных инвесторов с целью создания справедливой бизнес-среды.

Европа не должна бояться сотрудничества с Китаем из-за конкуренции, на этом настаивает министр иностранных дел КНР Ван И. Такое заявление он сделал во время пресс-брифинга со своей французской коллегой Катрин Колонной, которая приехала в Пекин. Слова китайского дипломата цитирует Reuters, передает УНН.

Позиция Китая четкая, мы будем поддерживать стратегическую автономию Европы... Мы будем прислушиваться к голосам европейских компаний, серьезно решать проблемы иностранных инвесторов в Китае, постоянно улучшать уровень и возможности услуг и строить интернационализированную и правовую бизнес-среду. ... Конечно, в сотрудничестве будет конкуренция, но мы не должны бояться сотрудничества из-за конкуренции. Самый большой риск, от которого нам нужно избавиться, это неопределенность, вызванная широкой политизацией.

заявил министр МИД Китая.

Детали

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна находилась с визитом в китайской столице, и имела ряд встреч. Перед встречей с министром МИД Китая, она беседовала с премьер-министром страны Ли Цяном. С ним Колонна обсудила широкий спектр тем, включая восстановление экономических отношений между Францией и Китаем.

В свою очередь Ван И отметил, что Китай имеет планы на сотрудничество в сферах с традиционными преимуществами, такими как гражданская атомная энергетика и авиакосмическая промышленность. А также китайцы рассчитывают исследовать с Францией и новые сферы, такие как образование и научные исследования, переход к энергетике и устойчивое развитие.

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В то же время в Reuters отмечают, что Китай имеет проблемы торговли с Европейским Союзом, в частности из-за непрозрачных законов об иностранном бизнесе, который работающем в стране. Европейские чиновники неоднократно обещали уменьшить экономическую зависимость от Китая в критических секторах.

Мы верим, что пока Китай и Европа возьмутся за руки, не будет лагерного противостояния, не будет мировых расколов и не будет новой холодной войны. Китай и ЕС должны быть сторонниками открытости и развития. Суть Сотрудничество между Китаем и ЕС - это взаимодополняемость, взаимная выгода и выигрыш. Конечно, в сотрудничестве будет конкуренция, но мы не должны бояться сотрудничества из-за конкуренции.

Ван И
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
Міністр закордонних справ Китаю заохочує європейсько-китайську співпрацю на тлі занепокоєння щодо конкуренції
Chinese Foreign Minister Encourages EU-China Cooperation Amid Competition Concerns
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