Министр инфраструктуры Сербии уходит в отставку из-за смертельного обвала на железнодорожном вокзале

Министр инфраструктуры Сербии Горан Весич заявил, что 5 ноября подаст в отставку из-за обвала крыши на вокзале в Нови-Саде, из-за чего погибли 14 человек. Об этом сообщает PTC, пишет УНН.

Я не объявил о своей отставке до сих пор из уважения к жертвам и их семьям. Завтра утром я подам заявление об отставке, и когда парламент Сербии одобрит его, я прекращу исполнять свои обязанности,