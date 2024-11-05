Министр инфраструктуры Сербии уходит в отставку из-за смертельного обвала на железнодорожном вокзале
Киев • УНН
Горан Весич подаст в отставку 5 ноября из-за обвала крыши на вокзале в Нови-Саде, где погибли 14 человек. Министр заявил, что его ведомство не несет ответственности за трагедию.
Министр инфраструктуры Сербии Горан Весич заявил, что 5 ноября подаст в отставку из-за обвала крыши на вокзале в Нови-Саде, из-за чего погибли 14 человек. Об этом сообщает PTC, пишет УНН.
Я не объявил о своей отставке до сих пор из уважения к жертвам и их семьям. Завтра утром я подам заявление об отставке, и когда парламент Сербии одобрит его, я прекращу исполнять свои обязанности,
Он отметил, что "ни он, ни люди, которые с ним работают, не несут никакой ответственности за произошедшую трагедию".
Это определит следствие. Как вы знаете, я был первым, кто откликнулся на вызов на слушания. Министерство не могло повлиять на проект и качество реконструкционных работ в Нови-Саде никакими своими действиями,
Напомним
1 ноября в сербском городе Нови-Сад у входа на железнодорожную станцию обвалилась крыша. В результате трагедии погибли 14 человек.