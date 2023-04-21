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Министр финансов Германии Линднер переизбран лидером партии СвДП

Министр финансов Германии Линднер переизбран лидером партии СвДП

Киев • УНН

 • 455925 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр финансов Германии Кристиан Линднер был переизбран в пятницу лидером Свободной демократической партии (СвДП), одной из трех партий правящей коалиции страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

«Спасибо за переизбрание! Я рад снова получить доверие. Теперь давайте начнем работу!», — сказал Линднер членам своей либеральной партии, получив 88% голосов.

Добавим

Линднер является лидером СвДП с 2013 года и вернул партию в нижнюю палату Бундестага в 2017 году после восстановления поддержки среди избирателей. Два года назад он был переизбран председателем партии с 93% голосов.

Хотя его переизбрание не вызывало сомнений, оставался открытым вопрос о том, потерял ли он поддержку внутри своей партии из-за недавних неудач на выборах в штате.

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