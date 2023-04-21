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Міністр фінансів Німеччини Лінднер переобраний лідером партії ВДП

Міністр фінансів Німеччини Лінднер переобраний лідером партії ВДП

Київ • УНН

 • 455928 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер був переобраний у п'ятницю лідером Вільної демократичної партії (ВДП), однією з трьох партій правлячої коаліції країни. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

«Дякую за переобрання! Я радий знову отримати довіру. Тепер давайте почнемо роботу!», — сказав Лінднер членам своєї ліберальної партії, отримавши 88% голосів.

Додамо

Лінднер є лідером ВДП з 2013 року і повернув партію до нижньої палати Бундестагу у 2017 році після відновлення підтримки серед виборців. Два роки тому його було переобрано головою партії з 93% голосів.

Хоча його переобрання не викликало сумнівів, залишалося відкритим питання, чи він втратив підтримку всередині своєї партії через нещодавні невдачі на виборах у штаті.

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