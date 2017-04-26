Мининфраструктуры предложит КМУ снизить портовые тарифы и сборы - В.Омелян (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры подготовило проект решения о снижении портовых тарифов и сборов. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян, передает корреспондент УНН.
“Мы подготовили, и я надеюсь в ближайшее время внесем на Кабмин предложения по сокращению портовых тарифов и сборов”, — сказал В.Омелян.
По его словам, в 2017 году Мининфраструктуры планирует привлечь к работе в Украине мировых портовых операторов.
“Это будет четкий сигнал всем инвесторам как Китая, Европы, так и арабского мира, что в Украину можно и нужно инвестировать”, — сказал В.Омелян.
Как сообщал УНН, в пять стран ЕС планируют назначить дополнительные железнодорожные маршруты.