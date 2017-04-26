Мининфраструктуры предложит КМУ снизить портовые тарифы и сборы - В.Омелян (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24917 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88375 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145060 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112462 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113894 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110870 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103050 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106628 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103243 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150906 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мининфраструктуры предложит КМУ снизить портовые тарифы и сборы - В.Омелян (дополнено)

Мининфраструктуры предложит КМУ снизить портовые тарифы и сборы - В.Омелян (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 12600 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры подготовило проект решения о снижении портовых тарифов и сборов. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян, передает корреспондент УНН.

“Мы подготовили, и я надеюсь в ближайшее время внесем на Кабмин предложения по сокращению портовых тарифов и сборов”, — сказал В.Омелян.

По его словам, в 2017 году Мининфраструктуры планирует привлечь к работе в Украине мировых портовых операторов.

“Это будет четкий сигнал всем инвесторам как Китая, Европы, так и арабского мира, что в Украину можно и нужно инвестировать”, — сказал В.Омелян.

Как сообщал УНН, в пять стран ЕС планируют назначить дополнительные железнодорожные маршруты.

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