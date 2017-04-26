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Мінінфраструктури запропонує КМУ знизити портові тарифи і збори - В.Омелян (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури підготувало проект рішення про зниження портових тарифів і зборів. Про це під час засідання КМУ заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Ми підготували, і я сподіваюся найближчим часом внесемо на Кабмін пропозиції по скороченню портових тарифів і зборів”, — сказав В.Омелян.

За його словами, у 2017 році Мінінфраструктури планує залучити до роботи в Україні світові портові оператори.

"Це буде чіткий сигнал всім інвесторам як Китаю, Європи, так і арабського світу, що в Україну можна і необхідно інвестувати", - сказав В.Омелян.

Як повідомляв УНН, до п'яти країн ЄС планують призначити додаткові залізничні маршрути.

Українські Національні Новини

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