Мінінфраструктури запропонує КМУ знизити портові тарифи і збори - В.Омелян (доповнено)

“Ми підготували, і я сподіваюся найближчим часом внесемо на Кабмін пропозиції по скороченню портових тарифів і зборів”, — сказав В.Омелян.

За його словами, у 2017 році Мінінфраструктури планує залучити до роботи в Україні світові портові оператори.

"Це буде чіткий сигнал всім інвесторам як Китаю, Європи, так і арабського світу, що в Україну можна і необхідно інвестувати", - сказав В.Омелян.

Як повідомляв УНН, до п'яти країн ЄС планують призначити додаткові залізничні маршрути.