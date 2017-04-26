Мининфраструктуры планирует реконструировать 19 причалов украинских портов

"Впервые за десятилетия планируем осуществить реконструкцию и строительство 19 причалов в 4 морских портах Украины", - сказал В.Омелян.

По его словам, объем финансирования проекта составляет около 3 млрд грн.

Как сообщал УНН, Министерство инфраструктуры подготовило проект решения о снижении портовых тарифов и сборов.