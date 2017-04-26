Мининфраструктуры планирует реконструировать 19 причалов украинских портов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры планирует провести реконструкцию 19 причалов четырех морских портов Украины. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Впервые за десятилетия планируем осуществить реконструкцию и строительство 19 причалов в 4 морских портах Украины", - сказал В.Омелян.
По его словам, объем финансирования проекта составляет около 3 млрд грн.
Как сообщал УНН, Министерство инфраструктуры подготовило проект решения о снижении портовых тарифов и сборов.