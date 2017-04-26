Мінінфраструктури планує реконструювати 19 причалів українських портів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури планує провести реконструкцію 19 причалів чотирьох морських портів України. Про це під час засідання КМУ заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“Вперше за десятиліття плануємо здійснити реконструкцію і будівництво 19 причалів у 4 морських портах України”, — сказав В.Омелян.
За його словами, обсяг фінансування проекту становить близько 3 млрд грн.
Як повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури підготувало проект рішення про зниження портових тарифів і зборів.