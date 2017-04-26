Мінінфраструктури планує реконструювати 19 причалів українських портів

“Вперше за десятиліття плануємо здійснити реконструкцію і будівництво 19 причалів у 4 морських портах України”, — сказав В.Омелян.

За його словами, обсяг фінансування проекту становить близько 3 млрд грн.

Як повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури підготувало проект рішення про зниження портових тарифів і зборів.