Мининфраструктуры: аэропорты смогут свободно устанавливать тарифы и сборы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 2669 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100047 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102119 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102460 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116695 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103430 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105880 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117237 просмотра

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Мининфраструктуры: аэропорты смогут свободно устанавливать тарифы и сборы

Мининфраструктуры: аэропорты смогут свободно устанавливать тарифы и сборы

Киев  •  УНН

 • 9219 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры начало работу над полноценным воплощением директивы ЕС по аэропортовых сборов. Об этом во время пресс-конференции по созданию национальной авиакомпании заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Мы начали работу над воплощением директивы ЕС по аэропортовых сборов. Это означает, что все аэропорты (с пассажиропотоком до 30 млн пассажиров в год) будут иметь развязанные руки для установления своих тарифов и сборов в соответствии со своей ценовой модели.

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Не надо будет бегать к чиновникам согласовывать ставки в Министерстве экономики, Министерстве инфраструктуры и других ведомствах. Мы работаем над легализацией рынка и готовы поддерживать всех, кто выступает за честную конкуренцию, кто хочет развития своей авиакомпании и развития Украины", - подчеркнул Омелян.

Напомним, новый авиаперевозчик SkyUp имеет полностью частный украинский капитал. Дотаций из государственного бюджета для SkyUp не предвидится.

Украинские Национальные Новости

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