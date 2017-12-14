Мининфраструктуры: аэропорты смогут свободно устанавливать тарифы и сборы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры начало работу над полноценным воплощением директивы ЕС по аэропортовых сборов. Об этом во время пресс-конференции по созданию национальной авиакомпании заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Мы начали работу над воплощением директивы ЕС по аэропортовых сборов. Это означает, что все аэропорты (с пассажиропотоком до 30 млн пассажиров в год) будут иметь развязанные руки для установления своих тарифов и сборов в соответствии со своей ценовой модели.
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Не надо будет бегать к чиновникам согласовывать ставки в Министерстве экономики, Министерстве инфраструктуры и других ведомствах. Мы работаем над легализацией рынка и готовы поддерживать всех, кто выступает за честную конкуренцию, кто хочет развития своей авиакомпании и развития Украины", - подчеркнул Омелян.
Напомним, новый авиаперевозчик SkyUp имеет полностью частный украинский капитал. Дотаций из государственного бюджета для SkyUp не предвидится.