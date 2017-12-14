Мининфраструктуры: аэропорты смогут свободно устанавливать тарифы и сборы

"Мы начали работу над воплощением директивы ЕС по аэропортовых сборов. Это означает, что все аэропорты (с пассажиропотоком до 30 млн пассажиров в год) будут иметь развязанные руки для установления своих тарифов и сборов в соответствии со своей ценовой модели.

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Не надо будет бегать к чиновникам согласовывать ставки в Министерстве экономики, Министерстве инфраструктуры и других ведомствах. Мы работаем над легализацией рынка и готовы поддерживать всех, кто выступает за честную конкуренцию, кто хочет развития своей авиакомпании и развития Украины", - подчеркнул Омелян.

Напомним, новый авиаперевозчик SkyUp имеет полностью частный украинский капитал. Дотаций из государственного бюджета для SkyUp не предвидится.