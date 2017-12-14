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Мінінфраструктури: аеропорти зможуть вільно встановлювати тарифи і збори

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури розпочало роботу над повноцінним втіленням директиви ЄС щодо аеропортових зборів. Про це під час прес-конференції щодо створення національної авіакомпанії заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Ми розпочали роботу над втіленням директиви ЄС щодо аеропортових зборів. Це означатиме, що всі аеропорти (з пасажиропотоком до 30 млн пасажирів на рік) будуть мати розв’язані руки щодо встановлення своїх тарифів і зборів, відповідно до своєї цінової моделі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закриття аеропортів на сході України не планується

Не треба буде бігати до чиновників погоджувати ставки у Міністерстві економіки, Міністерстві інфраструктури та інших відомствах. Ми працюємо над легалізацією ринку і готові підтримувати всіх, хто виступає за чесну конкуренцію, хто хоче розвитку своєї авіакомпанії та розвитку України”, — наголосив Омелян.

Нагадаємо, новий авіаперевізник SkyUp має повністю приватний український капітал . Дотацій із державного бюджету для SkyUp не передбачається.

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