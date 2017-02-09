Мининформполитики Украины обратилось к испанским коллегам из-за инцидента с Р.Зозуля

Отмечается, что в обращении МИП объясняет, что трезубец является государственным символом Украины и несет чисто патриотический смысл; любое другое толкование этого символа является пренебрежением и неуважением к государственной символике.

"Нам очень жаль, что именно неправильное толкование со стороны испанских футбольных фанатов стало основанием для конфликта и языка ненависти в сторону украинца, который выражает любовь к своей стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Мининформполитики просит испанский Госсекретариат информобщества способствовать распространению достоверной информации с разъяснением украинской стороны.

Напомним, Р.Зозуля перешел в испанский клуб "Райо Вальекано" в последний день трансферного окна. Однако из-за действий фанатов-радикалов украинец вернулся в "Бетис" уже в день подписания контракта.

Также напомним, против 17 фанатов "Райо Вальекано" откроют уголовные дела .

Как сообщал УНН, П.Климкин отметил, что инцидент с Р.Зозуля является сознательной провокацией нескольких испанских фанов.