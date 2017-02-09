Мінінформполітики України звернулося до іспанських колег через інцидент з Р.Зозулею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністерство інформаційної політики України звернулося до Державного секретаріату інформаційного суспільства та цифрового порядку денного, який є відповідним органом у Королівстві Іспанія, щодо ситуації, яка склалася довкола українського футбольного гравця Романа Зозулі, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінформполітики.
Зазначається, що у зверненні МІП пояснює, що тризуб є державним символом України та несе суто патріотичний зміст; будь-яке інше тлумачення цього символу є нехтуванням і неповагою до державної символіки.
“Нам дуже прикро, що саме неправильне тлумачення зі сторони іспанських футбольних фанатів стало підставою для конфлікту та мови ненависті у бік українця, який висловлює любов до своєї країни”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що Мінінформполітики просить іспанський Держсекретаріат інформсуспільства сприяти розповсюдженню достовірної інформації з роз’ясненням української сторони.
Нагадаємо, Р.Зозуля перейшов в іспанський клуб “Райо Вальєкано” в останній день трансферного вікна. Проте через дії фанатів-радикалів українець повернувся у “Бетіс” вже в день підписання контракту.
Також нагадаємо, проти 17 фанатів “Райо Вальєкано” відкриють кримінальні справи.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін зазначив, що інцидент з Р.Зозулею є свідомою провокацією кількох іспанських фанів.