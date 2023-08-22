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МиниКАСКО от ARX - доступный полис, который защищает от ДТП

МиниКАСКО от ARX - доступный полис, который защищает от ДТП

Киев • УНН

 • 498659 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. По статистике, ДТП - главный риск на дорогах. Это вызов даже для очень уверенных водителей, потому что причиной ДТП могут стать погодные условия, поведение других людей, неудовлетворительное состояние дорог, технические неисправности авто.

Автогражданка или ОСАГО — обязательный страховой полис, покрывающий только расходы на ремонт авто потерпевшей стороны. Чтобы защитить свой автомобиль, необходимо иметь полис КАСКО.

ARX представляет MиниКАСКО – страховой полис, предусматривающий именно защиту от ДТП. Этот полис доступен по цене, подходит для любых авто, лимит покрытия до 250 000 грн. Такая страховка подойдет для тех, кто умеет считать и экономить.

Защита МиниКАСКО предусматривает:

  • Полную компенсацию в случае гибели автомобиля в результате ДТП (как по вашей вине, так и без)
  • Компенсацию ущерба в результате ДТП, в котором виновник - вы
  • Компенсацию ущерба в результате ДТП, которое произошло без вашей вины.

Компания предлагает еще несколько видов КАСКО, но начать можно именно с МиниКАСКО, чтобы быть уверенным в защите от основного риска ДТП, а дальше решать, иметь ли другие виды покрытия. МиниКАСКО работает в Украине, а другие виды КАСКО от ARX действуют за границей, что очень важно в реальных реалиях.

Недавно ARX предложила клиентам новую услугу – обзор КАСКО без визита в офис. То есть, если авто подлежит осмотру, можно самостоятельно провести фото-видеофиксацию авто в специальном приложении для смартфонов MyARX. Поможет простая инструкция, выложенная на сайте (для удобства добавлена еще и видеоинструкция). Полученные фото и видео файлы посылаются в компанию, соглашаются страховщиком, затем можно приобрести полис.

Приложение MyARX полезно еще и тем, что в нем можно хранить все свои страховые договоры, а также договоры семьи. В приложении удобно общаться с компанией, покупать новые договоры, и все это доступно даже офлайн. MyARX устанавливается через Google Play или App Store.

При приобретении полиса МиниКАСКО осмотр не производится, ведь авто страхуется не на полную стоимость, а на лимит ответственности. Приобрести договор можно дистанционно с помощью менеджера страховой компании или работника контакт-центра ARX.

ARX уже 13 лет является лидером в сегменте КАСКО. Компания гарантирует клиентам своевременные выплаты, каждый день в общей сложности платит более 4,7 млн грн. За 6 месяцев 2023 года по КАСКО собрано свыше 837 млн грн страховых премий

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