МиниКАСКО от ARX - доступный полис, который защищает от ДТП

Автогражданка или ОСАГО — обязательный страховой полис, покрывающий только расходы на ремонт авто потерпевшей стороны. Чтобы защитить свой автомобиль, необходимо иметь полис КАСКО.

ARX представляет MиниКАСКО – страховой полис, предусматривающий именно защиту от ДТП. Этот полис доступен по цене, подходит для любых авто, лимит покрытия до 250 000 грн. Такая страховка подойдет для тех, кто умеет считать и экономить.

Защита МиниКАСКО предусматривает:



Полную компенсацию в случае гибели автомобиля в результате ДТП (как по вашей вине, так и без)



Компенсацию ущерба в результате ДТП, в котором виновник - вы



Компенсацию ущерба в результате ДТП, которое произошло без вашей вины.



Компания предлагает еще несколько видов КАСКО, но начать можно именно с МиниКАСКО, чтобы быть уверенным в защите от основного риска ДТП, а дальше решать, иметь ли другие виды покрытия. МиниКАСКО работает в Украине, а другие виды КАСКО от ARX действуют за границей, что очень важно в реальных реалиях.

Недавно ARX предложила клиентам новую услугу – обзор КАСКО без визита в офис. То есть, если авто подлежит осмотру, можно самостоятельно провести фото-видеофиксацию авто в специальном приложении для смартфонов MyARX. Поможет простая инструкция, выложенная на сайте (для удобства добавлена еще и видеоинструкция). Полученные фото и видео файлы посылаются в компанию, соглашаются страховщиком, затем можно приобрести полис.

Приложение MyARX полезно еще и тем, что в нем можно хранить все свои страховые договоры, а также договоры семьи. В приложении удобно общаться с компанией, покупать новые договоры, и все это доступно даже офлайн. MyARX устанавливается через Google Play или App Store.

При приобретении полиса МиниКАСКО осмотр не производится, ведь авто страхуется не на полную стоимость, а на лимит ответственности. Приобрести договор можно дистанционно с помощью менеджера страховой компании или работника контакт-центра ARX.

ARX уже 13 лет является лидером в сегменте КАСКО. Компания гарантирует клиентам своевременные выплаты, каждый день в общей сложности платит более 4,7 млн грн. За 6 месяцев 2023 года по КАСКО собрано свыше 837 млн грн страховых премий